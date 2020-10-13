Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Жорсткий карантин у Чехії: школи і ресторани закривають, зібрання не більше 6 осіб

Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС

У Словаччині суд вперше ув’язнив депутата: 4 роки отримав лідер ультраправих 

Трамп заявив, що почуває себе сильним після одужання від COVID-19






У Німеччині діти, граючись, знайшли у струмку 45 кг фальшивих євромонет

Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:24

На півдні Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, діти під час гри виявили у струмку монети номіналом 2 євро, які, як згодом з'ясувалося, виявилися фальшивими. 

Про це пише Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

Про знахідку в окрузі Гогенлоге поліції у понеділок, 12 жовтня, розповів батько дітей. Зі струмка вдалося виловити близько 45 кілограмів монет. 

Читайте також
Правоохоронці Німеччини та Греції викрили мережу підробки документів

Сукупна номінальна вартість підроблених монет - не менше 10 тисяч євро. 

За даними поліції, вдалося відносно швидко з'ясувати, що йдеться про підробки. 

 
Фото німецької поліції

Нині правоохоронці проводять слідчі дії та опитують очевидців, щоб вийти на тих, хто викинув підроблені монети в струмок.

Нагадаємо, в липні Європол викрив мафіозну мережу фальшивомонетників. 44 арешти відбулися у трьох країнах

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
powered by lun.ua