У Німеччині діти, граючись, знайшли у струмку 45 кг фальшивих євромонет

На півдні Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, діти під час гри виявили у струмку монети номіналом 2 євро, які, як згодом з'ясувалося, виявилися фальшивими.

Про це пише Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

Про знахідку в окрузі Гогенлоге поліції у понеділок, 12 жовтня, розповів батько дітей. Зі струмка вдалося виловити близько 45 кілограмів монет.

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Сукупна номінальна вартість підроблених монет - не менше 10 тисяч євро.

За даними поліції, вдалося відносно швидко з'ясувати, що йдеться про підробки.

Фото німецької поліції

Нині правоохоронці проводять слідчі дії та опитують очевидців, щоб вийти на тих, хто викинув підроблені монети в струмок.

Нагадаємо, в липні Європол викрив мафіозну мережу фальшивомонетників. 44 арешти відбулися у трьох країнах