Правоохоронці Німеччини та Греції викрили мережу підробки документів

Правоохоронці Німеччини та Греції у співпраці з Європолом викрили мережу створення підробних документів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європолу, пише "Європейська правда".

15 липня Федеральна поліція Німеччини у Галле та поліція Греції здійснили серію обшуків - 12 у Німеччині й декілька у Греції, та один арешт за підсумками розслідування масштабної підробки документів.

➡️ Today, 267 officers from @bpol_pir 🇩🇪 and the @hellenicpolice 🇬🇷 supported by #Europol 🇪🇺 busted a ring smuggling forged documents to facilitate the illegal border crossing of citizens across Europe.



12 house searches and 1 arrest in the Germany: https://t.co/oAUgY0rG5p pic.twitter.com/vC4nawS2eo