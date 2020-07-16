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Правоохоронці Німеччини та Греції викрили мережу підробки документів

Четвер, 16 липня 2020, 13:40

Правоохоронці Німеччини та Греції у співпраці з Європолом викрили мережу створення підробних документів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європолу, пише "Європейська правда".

15 липня Федеральна поліція Німеччини у Галле та поліція Греції здійснили серію обшуків - 12 у Німеччині й декілька у Греції, та один арешт за підсумками розслідування масштабної підробки документів.

Операцію ініціювала німецька влада, прагнучи знайти причетних до виготовлення підроблених документів – переважно паспортів, ID-карток, посвідок на проживання та водійських посвідчень.

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Завдяки обміну інформацією з Європолом вони вийшли на контакт з колегами із Греції. Там вдалося встановити низку підозрюваних у причетності до цієї діяльності та знайти підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві документи.

"Розслідування встановило, що отримувачі документів знаходилися як у ЄС, так і країнах за межами блоку. Серед них – Афганістан, Боснія та Герцеговина, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Саудівська Аравія, Швеція, Сирія і Туреччина", - зазначають у повідомленні.

У вчорашній спецоперації були задіяні 267 правоохоронців. Під час обшуків було вилучено електронні пристрої та екземпляри підроблених документів.

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