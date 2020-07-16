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У Європі викрили мафіозну мережу фальшивомонетників: 44 арешти у трьох країнах

Четвер, 16 липня 2020, 13:19

Європол викрив масштабну мережу фальшивомонетників, пов’язану з італійською мафіозною організацією Каморра.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це повідомили у французькій поліції.

У середу, 15 липня, правоохоронці затримали 44 підозрюваних у трьох країнах – 40 в Італії, трьох у Франції та одного – у Бельгії.

Під час затримань і обшуків було вилучено 8 мільйонів євро та інше майно на загальну суму близько 8 млн євро.

Трьох затриманих у Франції екстрадують для подальших слідчих дій до Італії, розповів агентству комісар Ерік Бертран, представник головного офісу боротьби з підробкою грошей (OCRFM).

Розслідування італійських правоохоронців почалося ще у січні 2018 року після масової появи підроблених купюр номіналом переважно у 50 євро.

"Останніми роками близько 90% якісно підроблених грошей походили з Італії. Каморра має своєрідний "патент" на цьому ринку", - розповів комісар.

На офіційних ресурсах Європолу деталей щодо спецоперації поки немає.

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