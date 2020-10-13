В Германии дети, играя, нашли в ручье 45 кг фальшивых евромонет

На юге Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, дети во время игры обнаружили в ручье монеты номиналом 2 евро, которые, как выяснилось, оказались фальшивыми.

Об этом пишет Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

О находке в округе Гогенлоге полиции в понедельник, 12 октября, рассказал отец детей. Из ручья удалось выловить около 45 килограммов монет.

Совокупная номинальная стоимость поддельных монет - не менее 10 тысяч евро.

По данным полиции, удалось относительно быстро выяснить, что речь идет о подделках.

Фото немецкой полиции

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и опрашивают очевидцев, чтобы выйти на тех, кто выбросил поддельные монеты в ручей.

Напомним, в июле Европол раскрыл мафиозную сеть фальшивомонетчиков. 44 ареста произошли в трех странах