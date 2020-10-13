Спалахи коронавірусу на курорті в Австрії пришвидшили поширення в Європі - звіт

Національні та місцеві влади Австрії могли стримати поширення спалаху коронавірусу, що заразив тисячі туристів на двох австрійських гірськолижних курортах, які стали "епіцентром" першої хвилі коронавірусу в Європі.

До такого висновку прийшли експерти незалежної комісії, яка розслідувала обставини спалаху, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"З 8 березня правильна оцінка повинна була привести до закриття барів, зупинки підйомників і впорядкованого управління відправленнями" туристів з Ішгля, села в Тіролі, вважають експерти в опублікованому звіті.

Замість цього, після того, як 7 березня бармен в Ішглы здав позитивний результат на Covid-19, туристи не були проінформовані.

Катання на лижах і вечірки тривали протягом декількох днів, поки 13 березня не було оголошено про повне і негайне блокування прилеглих гірськолижних курортів Ішгль і Санкт-Антон.

Туристи були змушені евакуюватися протягом кількох годин, і зрештою понад 6000 осіб з 45 країн, включаючи Великобританію, США та Німеччину, заявили, що заразилися Covid-19 під час відпустки.

"Були помилки в судженнях, які мали наслідки", - сказав Рональд Рорер, голова комісії і колишній віцепрезидент верховного суду Австрії.

Раніше вважалося, що помилкові дії дозволили інфікованим туристам привезти вірус у свої країни в той час, коли в більшій частині Європи ще не було випадків зараження, і до того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Австрійські ЗМІ публікували документи, які показують, що влада ввела громадськість в оману, щоб "прибрати Ішгль з лінії вогню".

Однак у понеділок експертна комісія заявила, що не знайшла доказів того, що місцева туристична індустрія лобіювала через владу продовження роботи підйомників.

Нагадаємо, уряд Австрії оприлюднив плани щодо початку сезону гірськолижного відпочинку, заявивши, що курорти працюватимуть, але з урахуванням коронавірусних обмежень.