Вспышки коронавируса на курорте в Австрии ускорили распространение в Европе - отчет

Национальные и местные власти Австрии могли сдержать распространение вспышки коронавируса, заразившей тысячи туристов на двух австрийских горнолыжных курортах, которые стали "эпицентром" первой волны коронавируса в Европе.

К такому выводу пришли эксперты независимой комиссии, расследовавшей обстоятельства вспышки коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"С 8 марта правильная оценка должна была привести к закрытию баров, остановке подъемников и упорядоченному управлению отправлениями" туристов из Ишгля, деревни в Тироле, считают эксперты в опубликованном отчете.

Вместо этого, после того как 7 марта бармен в Ишгле сдал положительный результат на Covid-19, туристы не были проинформированы.

Катание на лыжах и вечеринки продолжались в течение нескольких дней, пока 13 марта не было объявлено о полной и немедленной блокировке близлежащих горнолыжных курортов Ишгль и Санкт-Антон.

Туристы были вынуждены эвакуироваться в течение нескольких часов, и в конце концов более 6000 человек из 45 стран, включая Великобританию, США и Германию, заявили, что заразились Covid-19 во время отпуска.

"Были ошибки в суждениях, которые имели последствия", - сказал Рональд Рорер, глава комиссии и бывший вице-президент верховного суда Австрии.

Ранее считалось, что ошибочные действия позволили инфицированным туристам привезти вирус в свои страны в то время, когда в большей части Европы еще не было случаев заражения, и до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией.

Ранее австрийские СМИ публиковали документы, которые показывают, что власти ввели общественность в заблуждение, чтобы "убрать Ишгль с линии огня".

Однако в понедельник экспертная комиссия заявила, что не нашла доказательств того, что местная туристическая индустрия лоббировала через власти продолжение работы подъемников.