Австрія відкриє свої курорти для лижників, але діятимуть обмеження

Уряд Австрії виклав плани щодо початку сезону гірськолижного відпочинку, заявивши, що курорти працюватимуть, але з урахуванням коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зимові види спорту є серйозним бізнесом в Австрії, де туризм прямо або побічно становить близько 15% економічного виробництва.

Австрійські курорти також відомі менш спортивними розвагами. Як тільки підйомники закриваються, лижники збираються в галасливих барах, які стали зручним середовищем для поширення вірусу в минулому сезоні.

"Апре-скі (дослівно з французької "після лиж", вечірки для лижників – ред.), як ми знаємо його з колишніх часів, більше не буде", - заявила міністр туризму Австрії Елізабет Кестінгер, додавши, що вимога про сидячі місця в закладах буде поширюватися і на відкриті майданчики.

"Стояння, танці, спів в тісноті маленьких барів або барів під парасольками - це потенційне джерело інфекції, і ми дистанціюємося від нього", - зазначила вона.

На закритих підйомниках від туристів вимагатимуть захисні маски, пасажири повинні будуть знаходитися на відстані 1 метра один від одного, сказала Кестінгер, уподібнюючи обмеження до тих, які вже діють у громадському транспорті.

Добове число випадків коронавірусу в Австрії зараз так само високе, як і в кінці березня, коли перший сплеск хвороби вдалося подолати завдяки карантинним обмеженням.

Очолюваний консерваторами уряд наразі хоче уникнути таких радикальних заходів заради економіки.

"Катанню на лижах - так, але без апре-скі,"- сказав канцлер Австрії Себастьян Курц.

Австрійський курорт Ішгль, відомий як "Ібіца Альп", як вважається, став місцем зараження сотень туристів з усієї Європи у минулому сезоні.

У квітні агентство охорони здоров'я Австрії повідомило, що Ішгль став джерелом найбільшого в країні спалаху захворювання. Тут заразились понад 600 австрійців і вдвічі більше людей з-за кордону, особливо з Німеччини і скандинавських країн