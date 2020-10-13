У Фінляндії планують криміналізувати надсилання фото пенісів

Фінляндія планує карати небажану відправку фотографій пеніса вироками до шести місяців тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законопроєкт, який повинен бути внесений до парламенту в наступному році, планує розширити визначення сексуального домагання, включивши в нього "домагання усно, за допомогою фотографій або повідомлень, фотографування інших або хвастощі собою", повідомили в міністерстві юстиції Фінляндії.

Покарання буде варіюватися від штрафу до шестимісячного тюремного ув'язнення в залежності від тяжкості порушення.

Глобальне явище, відоме як "дікпік" або "кіберфлешинг", відправка непроханих фотографій пеніса стала загальною проблемою для багатьох людей, в основному жінок, в інтернеті. Згідно з дослідженням неурядової організації з прав дитини Plan International, яка опитала 14 000 дівчат і молодих жінок в 22 країнах на всіх континентах, близько 35% з них заявили, що отримували "відверті фотографії або зображення".

"Тому дуже важливо подивитися, як з цим явищем впорається закон", - сказав радник Міністерства юстиції Фінляндії Самі Кіріакос,.

В даний час фінське законодавство має правовий вакуум у цій сфері: сексуальні домагання визнаються тільки в разі дотику, в той час як відправка відвертих зображень підпадає тільки під погано відповідну сферу дії закону про наклеп.

Кілька країн, таких як Шотландія в 2010 році, вже вжили заходів проти сексуальних домагань в інтернеті. Зовсім недавно Техас ввів штраф у розмірі 500 доларів за відправку небажаних сексуальних зображень.

"Буває важко розслідувати цей вид злочинів, як і майже все, що відбувається в інтернеті", - визнав Самі Кіріакос. "Але за певних умов слідчі можуть застосувати до них примусові заходи за сексуальне насильство, включаючи доступ до телекомунікаційних даних", - сказав він.