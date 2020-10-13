В Финляндии планируют криминализировать отправку фото пенисов

Финляндия планирует наказывать нежелательную отправку фотографий пениса приговорами к шести месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Законопроект, который должен быть внесен в парламент в следующем году, планирует расширить определение сексуального домогательства, включив в него "домогательства устно, с помощью фотографий или сообщений, фотографирования или других бахвальство собой", сообщили в министерстве юстиции Финляндии.

Наказание будет варьироваться от штрафа до шестимесячного тюремного заключения в зависимости от тяжести нарушения.

Глобальное явление, известное как "дикпик" или "киберфлешинг", отправка незваных фотографий пениса стала общей проблемой для многих людей, в основном женщин, в интернете. Согласно исследованию неправительственной организации по правам ребенка Plan International, которая опросила 14 000 девушек и молодых женщин в 22 странах на всех континентах, около 35% из них заявили, что получали "откровенные фотографии или изображения".

"Поэтому очень важно посмотреть, как с этим явлением справится закон", - сказал советник Министерства юстиции Финляндии Сами Кириакос,.

В настоящее время финское законодательство имеет правовой вакуум в этой сфере: сексуальные домогательства признаются только в случае прикосновения, в то время как отправка откровенных изображений подпадает только под плохо соответствующую сферу действия закона о клевете.

Несколько стран, таких как Шотландия в 2010 году, уже приняли меры против сексуальных домогательств в интернете. Совсем недавно Техас ввел штраф в размере 500 долларов за отправку нежелательных сексуальных изображений.

"Бывает трудно расследовать этот вид преступлений, как и почти все, что происходит в интернете", - признал Сами Кириакос. "Но при определенных условиях следователи могут применить к ним принудительные меры за сексуальное насилие, включая доступ к телекоммуникационным данным", - сказал он.