Brexit: ЄС погодився продовжити переговори з Британією на найближчі тижні

Лідери Європейського на саміті погодилися продовжити у найближчі тижні переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС, що перехідний період після Brexit закінчиться 31 грудня 2020 року,а прогресу з ключових питань недостатньо для торгової угоди.

"На цьому тлі Європейська рада пропонує головному переговірнику ЄС продовжити переговори в найближчі тижні і закликає Велику Британію зробити необхідні кроки для досягнення угоди" - йдеться у висновках саміту.

Що стосується законопроекту про внутрішній ринок, представленого урядом Британії, то лідери ЄС підкреслили необхідність повного і своєчасного виконання угоди про Brexit і протоколів до неї.

"Європейська рада закликає держави-члени, інститути ЄС і всі зацікавлені сторони активізувати свою роботу щодо забезпечення готовності на всіх рівнях і до всіх результатів, включаючи відсутність угоди, і пропонує Єврокомісії, зокрема, своєчасно розглянути односторонні і обмежені за часом надзвичайні заходи, які відповідають інтересам ЄС" - йдеться у висновках саміту.

Нагадаємо, на початку осені прем'єр Британії Борис Джонсон вже заявляв, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".

Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.