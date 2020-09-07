Прем’єр Британії: або угода з ЄС до 15 жовтня, або кінець переговорів

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Обидві сторони мають намір узгодити угоду з торгівлі і майбутніх відносин до часу зустрічі лідерів ЄС 15 жовтня, щоб угода була готова до того часу, коли в кінці року закінчиться перехідний період Brexit.

"Якщо ми не зможемо домовитися до того часу, то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і ми обидва повинні прийняти це і рухатися далі", - сказав Джонсон напередодні чергового раунду переговорів, який починається у вівторок в Лондоні.

"Тоді у нас буде торговельна угода з ЄС, як у Австралії. Я хочу абсолютно чітко заявити, що, як ми вже говорили з самого початку, це був би хороший результат для Британії" - заявив він.

Він також повторив свій заклик до ЄС запропонувати Британії торговельну угоду, аналогічну тій, яку вона має з Канадою. Однак ЄС заперечує, що, враховуючи географічну близькість Британії і тісні зв'язки з блоком, така угода неможлива.

"Навіть на цьому пізньому етапі, якщо ЄС буде готовий переглянути свої нинішні позиції і погодитися з цим, я буду радий. Але заради угоди ми не можемо і не будемо йти на компроміс з основ того, що означає бути незалежною країною" - наголосив прем’єр Британії.

Переговори про майбутні відносини між ЄС і Британією перебувають у глухому куті, оскільки жодна зі сторін не хоче поступатися в ключових для себе моментах. Попередній раунд переговорів у Брюсселі завершився практично безрезультатно, що посилило песимізм по обидва боки Ла-Маншу.