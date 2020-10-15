Brexit: ЕС согласился продолжить переговоры с Британией на ближайшие недели

Лидеры Европейского на саммите согласились продолжить в ближайшие недели переговоры с Британией с целью заключения торгового соглашения, однако поручили ускорить подготовку к сценарию отсутствия соглашения.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС, что переходный период после Brexit закончится 31 декабря 2020 года,а прогресса по ключевым вопросам недостаточно для торговой сделки.

"На этом фоне Европейский совет предлагает главному переговорщику ЕС продолжить переговоры в ближайшие недели и призывает Великобританию предпринять необходимые шаги для достижения соглашения " - говорится в выводах саммита.

Что касается законопроекта о внутреннем рынке, представленного правительством Британии, то лидеры ЕС подчеркнули необходимость полного и своевременного выполнения соглашения о Brexit и протоколов к ней.

"Европейский совет призывает государства-члены, институты ЕС и все заинтересованные стороны активизировать свою работу по обеспечению готовности на всех уровнях и ко всем результатам, включая отсутствие соглашения, и предлагает Еврокомиссии, в частности, своевременно рассмотреть односторонние и ограниченные по времени чрезвычайные меры, которые отвечают интересам ЕС" - говорится в выводах саммита.

Напомним, в начале осени премьер Британии Борис Джонсон уже заявлял, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до середины октября, то его страна будет готова принять это и двигаться дальше".

Еврокомиссия направила Британии предупреждение о нарушении соглашения о Brexit в связи с принятием проекта "О внутренний рынок", что уничтожает предыдущие договоренности.