Прем’єрка Фінляндії покинула зустріч Євроради через контакт з хворим на коронавірус

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін терміново покинула зустріч Європейської ради, дізнавшись, що днями контактувала з хворим на коронавірус депутатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Cанна Марін вирішила покинути зустріч Євроради та делегувати представництво прем’єру Швеції Стефану Левену, коли стало відомо про коронавірус в одного з фінських депутатів, з яким вона днями перетиналася у парламенті.

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Хворий депутат був присутній на декількох засіданнях комітетів, в яких брала участь прем’єр-міністр.

Також вони перетиналися у коридорах парламенту та ліфті, але не зупинялися для розмови.

З міркувань обережності Санна Марін повернеться у Фінляндію та здасть тест і до отримання результату працюватиме дистанційно у своїй резиденції.