Премьер Финляндии покинула встречу Евросовета из-за контакта с больным коронавирусом

Премьер-министр Финляндии Санна Марин срочно покинула встречу Европейского совета, узнав, что на днях контактировала с больным коронавирусом депутатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Cанна Марин решила покинуть встреча Евросовета и делегировать представительство премьеру Швеции Стефану Левену, когда стало известно о коронавирусе у одного из финских депутатов, с которым она на днях пересекалась в парламенте.

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Больной депутат присутствовал на нескольких заседаниях комитетов, в которых принимала участие премьер-министр.

Также они пересекались в коридорах парламента и лифте, но не останавливались для разговора.

В целях предосторожности Санна Марин вернется в Финляндию и сдаст тест и до получения результата работать дистанционно в своей резиденции.