Прем’єрка Фінляндії потрапила у скандал через фото в піджаку на голе тіло

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін опинилась у центрі дискусій після того, як знялась для глянцевого журналу Trend у чорному піджаку з глибоким вирізом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Публікація фотографії в Instagram журналу швидко викликала критику з боку користувачів соціальних мереж. Люди відзначали, що така зйомка недоречна для людини у статусі прем'єр-міністра.

Однак багато інших користувачів соцмереж, як чоловіки, так і жінки, стали на захист Санни Марін. Вони публікували фотографії у схожому одязі і позували як прем'єр-міністр.

Незабаром після цього з'явився хештег #imwithsanna (що означає "Я з Санною") - у соцмережах як прості люди, так і знаменитості опублікували понад 600 постів на підтримку Марін.

Прихильники Марін стверджували, що жінок судять за зовнішнім виглядом набагато частіше, ніж чоловіків. Зокрема, вони посилались на фото президента Росії Владіміра Путіна з голим торсом та інших політиків чоловічої статі, які через це не були визнані непрофесійними.