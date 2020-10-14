Прем’єрка Фінляндії потрапила у скандал через фото в піджаку на голе тіло
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін опинилась у центрі дискусій після того, як знялась для глянцевого журналу Trend у чорному піджаку з глибоким вирізом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Публікація фотографії в Instagram журналу швидко викликала критику з боку користувачів соціальних мереж. Люди відзначали, що така зйомка недоречна для людини у статусі прем'єр-міністра.
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Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin 💪🖤⠀ ⠀ Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin:⠀ ⠀ "On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat." ⠀ ⠀ Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! 💎 ⠀ ⠀ Kuva: @jonaslundqvist⠀ Tyyli: @suvipout
Однак багато інших користувачів соцмереж, як чоловіки, так і жінки, стали на захист Санни Марін. Вони публікували фотографії у схожому одязі і позували як прем'єр-міністр.
Незабаром після цього з'явився хештег #imwithsanna (що означає "Я з Санною") - у соцмережах як прості люди, так і знаменитості опублікували понад 600 постів на підтримку Марін.
Прихильники Марін стверджували, що жінок судять за зовнішнім виглядом набагато частіше, ніж чоловіків. Зокрема, вони посилались на фото президента Росії Владіміра Путіна з голим торсом та інших політиків чоловічої статі, які через це не були визнані непрофесійними.