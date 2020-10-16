Джонсон: Британія готується залишити ЄС без угоди про торгівлю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна тепер готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, звинувативши блок у відмові запропонувати достатньо хороші умови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Він сказав, що завжди буде готовий почути пропозиції від ЄС, якщо лідери блоку повернуться до Великобританії з "корінною зміною підходу".

Минулого місяця британський лідер визначив 15 жовтня крайнім терміном для досягнення угоди, заявивши, що не буде сенсу продовжувати переговори після цього тижня без адекватного прогресу.

"Якщо не буде кардинальної зміни підходу, ми повинні піти на австралійське рішення", - сказав Джонсон. Це означає відсутність всеосяжної торгової угоди.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав, що Британія "розчарована та здивована" тим, що ЄС послабив свою прихильність інтенсифікації торгових переговорів. За його словами, угода "залежить від іншої сторони".

"Нам сказали, що це Британія повинна піти на всі компроміси в наступні дні. Це неправильно під час переговорів, тому ми здивовані цим, але прем'єр-міністр розповість про це пізніше сьогодні", - сказав він.

Проте, за його словами, обидві сторони "близькі" до угоди, і залишилося вирішити тільки "два питання - рибальство і так звані рівні умови гри".

"За наявності доброї волі з обох сторін ми зможемо цього домогтися", - сказав Рааб.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.