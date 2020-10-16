Джонсон: Британия готовится покинуть ЕС без соглашения о торговле

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле, обвинив блок в отказе предложить достаточно хорошие условия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Он сказал, что всегда будет готов услышать предложения от ЕС, если лидеры блока вернутся в Великобританию с "коренным изменением подхода".

В прошлом месяце британский лидер определил 15 октября крайним сроком для достижения соглашения, заявив, что не будет смысла продолжать переговоры после этой недели без адекватного прогресса.

"Если не будет кардинального изменения подхода, мы должны пойти на австралийское решение", - сказал Джонсон. Это означает отсутствие всеобъемлющей торговой сделки.

Министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что Великобритания "разочарована и удивлена" тем, что ЕС ослабил свою приверженность интенсификации торговых переговоров. По его словам, соглашение "зависит от другой стороны".

"Нам сказали, что это Британия должна пойти на все компромиссы в последующие дни. Это неправильно во время переговоров, поэтому мы удивлены этим, но премьер-министр расскажет об этом позже сегодня", - сказал он.

Однако, по его словам, обе стороны "близки" к соглашению, и осталось решить только "два вопроса - рыболовство и так называемые равные условия игры".

"При наличии доброй воли с обеих сторон мы сможем этого добиться", - сказал Рааб.

Напомним, лидеры ЕС на саммите согласились продолжить переговоры с Британией с целью заключения торгового соглашения, однако поручили ускорить подготовку к сценарию отсутствии соглашения.

Ранее Еврокомиссия направила Британии предупреждения о нарушении соглашения о Brexit в связи с одобрением проекта "О внутреннем рынке", разрушающего предыдущие договоренности.