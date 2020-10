ЄС продовжить перемовини щодо Brexit, попри заяви Британії

ЄС продовжить перемовини про нову торгівельну угоду з Британією після Brexit, попри заяви прем’єра Британії про готовність до виходу "без угоди".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"ЄС продовжить роботу для досягнення угоди, але не за будь-яку ціну. Як і планувалося, наша команда перемовників вирушить до Лондона наступного тижня для посилення перемовин", - заявила вона у своєму Twitter.

