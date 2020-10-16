ЄС продовжить перемовини щодо Brexit, попри заяви Британії

ЄС продовжить перемовини про нову торгівельну угоду з Британією після Brexit, попри заяви прем’єра Британії про готовність до виходу "без угоди".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"ЄС продовжить роботу для досягнення угоди, але не за будь-яку ціну. Як і планувалося, наша команда перемовників вирушить до Лондона наступного тижня для посилення перемовин", - заявила вона у своєму Twitter.

🇪🇺-🇬🇧 talks: the EU continues to work for a deal, but not at any price.



As planned, our negotiation team will go to London next week to intensify these negotiations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2020

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія тепер готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, звинувативши блок у відмові запропонувати достатньо хороші умови.

Минулого місяця британський лідер визначив 15 жовтня крайнім терміном для досягнення угоди, заявивши, що не буде сенсу продовжувати переговори після цього тижня без адекватного прогресу.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.