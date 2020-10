ЕС продолжит переговоры по Brexit, несмотря на заявления Британии

ЕС продолжит переговоры о новом торговом соглашении с Британией после Brexit, несмотря на заявления премьера Великобритании о готовности к сценарию выхода "без соглашения".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"ЕС продолжит работу для достижения соглашения, но не любой ценой. Как и планировалось, наша команда переговорщиков отправится в Лондон на следующей неделе для усиления переговоров", - заявила она в своем Twitter.

🇪🇺-🇬🇧 talks: the EU continues to work for a deal, but not at any price.



As planned, our negotiation team will go to London next week to intensify these negotiations.