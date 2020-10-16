ЕС продолжит переговоры по Brexit, несмотря на заявления Британии

ЕС продолжит переговоры о новом торговом соглашении с Британией после Brexit, несмотря на заявления премьера Великобритании о готовности к сценарию выхода "без соглашения".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"ЕС продолжит работу для достижения соглашения, но не любой ценой. Как и планировалось, наша команда переговорщиков отправится в Лондон на следующей неделе для усиления переговоров", - заявила она в своем Twitter.

🇪🇺-🇬🇧 talks: the EU continues to work for a deal, but not at any price.



As planned, our negotiation team will go to London next week to intensify these negotiations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2020

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле, обвинив блок в отказе предложить достаточно хорошие условия.

В прошлом месяце британский лидер определил 15 октября крайним сроком для достижения соглашения, заявив, что не будет смысла продолжать переговоры после этой недели без адекватного прогресса.

Напомним, лидеры ЕС на саммите согласились продолжить переговоры с Британией с целью заключения торгового соглашения, однако поручили ускорить подготовку к сценарию отсутствия соглашения.

Ранее Еврокомиссия направила Британии предупреждение о нарушении соглашения о Brexit в связи с одобрением проекта "О внутреннем рынке", который уничтожает предыдущие договоренности.