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В ПАРЄ вважають невиправданим вихід Росії з переговорів щодо МН17

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:58

Доповідач ПАРЄ щодо забезпечення відповідальності у справі збиття літака MH17 Тітус Корлацян вважає невиправданим вихід Росії з тристоронніх переговорів з Нідерландами і Австралією щодо катастрофи. 

Із заявою парламентаря ознайомилась "Європейська правда". 

Вихід Росії став її реакцією на міждержавну скаргу до Європейського суду з прав людини, яку подали Нідерланди проти РФ на підтримку індивідуальних скарг членів сімей потерпілих.

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"Вихід Росії з тристоронніх переговорів є болючим сигналом, перш за все, для сімей жертв", - заявив Корлацян. 

"В їхніх інтересах діалог необхідно активізувати, а не закінчувати. Подача міждержавної скарги в Європейський суд з прав людини не є недружнім актом, який міг би виправдати негативну реакцію. Це нормальне і законне використання процесуальних засобів правового захисту, передбачене Конвенцією з прав людини, яку підписали і ратифікували всі держави-учасники", - додав Корлацян.

Як повідомлялося, Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, оскільки "не бачить сенсу" в їх продовженні.

У Нідерландах заявили, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій. 

ЄС закликав Росію повернутися до тристоронніх переговорів щодо МН17.

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Суд по MH17 ПАРЄ Росія
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