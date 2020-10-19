В ПАСЕ считают неоправданным выход России из переговоров по МН17

Докладчик ПАСЕ по обеспечению ответственности по делу сбивания самолета MH17 Титус Корлацян считает неоправданным выход России из трехсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по катастрофе.

С заявлением парламентария ознакомилась "Европейская правда".

Выход России стал ее реакцией на межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека, которую подали Нидерланды против РФ в поддержку индивидуальных жалоб членов семей пострадавших.

"Выход России из трехсторонних переговоров является болезненным сигналом, прежде всего, для семей жертв", - заявил Корлацян.

"В их интересах диалог необходимо активизировать, а не заканчивать. Подача межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека не является недружественным актом, который мог бы оправдать негативную реакцию. Это нормальное и законное использование процессуальных средств правовой защиты, предусмотренное Конвенцией по правам человека, которую подписали и ратифицировали все государства-участники", - добавил Корлацян.

Как сообщалось, Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией по поводу сбитого над Донецкой областью самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, поскольку "не видит смысла" в их продолжении.

В Нидерландах заявили, что сожалеют по поводу решения России отказаться от консультаций.

ЕС призвал Россию вернуться к трехсторонним переговорам по МН17.