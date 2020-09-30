Чехія вдруге запровадила надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Чехії ухвалив рішення про запровадження надзвичайного стану у зв’язку з коронавірусом з наступного понеділка, що дозволить вводити обмежувальні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що уряд запровадить надзвичайний стан на 30 днів, і принаймні протягом перших двох тижнів обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень.

Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, загальноосвітні школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.

Примула обґрунтував необхідність відновлення надзвичайного стану тим, що потрібно обмежити розповсюдження вірусу та зменшити репродуктивне число (скільки людей може заразити один пацієнт) до рівня 1.

За його словами, закону про охорону здоров’я населення, згідно з яким до цього часу оголошувалися карантинні заходи, вже недостатньо.

У порівнянні з чинними законами надзвичайний стан дозволить уряду обмежувати збори людей або, наприклад, залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.

Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.

Чехія опинилася на другому місці у Європі за швидкістю зростання кількості заражень коронавірусом. 18 вересня у 10-мільйонній Чехії вперше з початку епідемії виявили більше 3 тисяч випадків коронавірусу за добу.

Нагадаємо, уряд Словаччини 30 вересня схвалив повторне запровадження надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.