США офіційно висунули звинувачення у глобальних хакерських атаках шести офіцерам ГРУ

Департамент юстиції США висунув звинувачення шести співробітникам ГРУ Російської Федерації, вважаючи їх винними у скоєнні низки глобальних кібератак.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Департаменту юстиції.

Усі шестеро є представниками військового підрозділу 74455 Генерального розвідувального управління РФ.

Зазначається, що Мін’юст США вже висував звинувачення проти членів цього ж підрозділу, відомих як "Sandworm Team," за їхню роль у спробах Росії втрутитися у президентські вибори в США у 2016 році. Цих шістьох не вважають причетними до втручання в американські вибори, але винуватцями низки інших кібератак. Окрім Sandworm Team, вони іноді діяли як "Telebots," "Voodoo Bear" та "Iron Viking."

Фото: АР, з банера, що демонструвався на пресконференції Департаменту юстиції США

Як вважають у Департаменті юстиції, саме ці особи відповідальні за атаку на електромережі України у 2015 та 2016 роках. Вони ж стояли за літньою кібератакою вірусу "NotPetya", який прикидався "вимагачем", але насправді єдиною його метою було заблокувати роботу сотень установ і компаній.

"Ця безвідповідальна поведінка вплинула і на критичну інфраструктуру, як транспорт та охорона здоров’я, і не лише в Україні, але й навіть у Західній Пенсильванії. Вважається, що лише для трьох пов’язаних із США жертв цієї атаки, з-поміж сотень інших, фінансові втрати склали близько мільярда доларів", - зазначається у повідомленні.

Крім того, ймовірно, саме вони стояли за витоком листування перед президентськими виборами у Франції у 2017 році.

У квітні 2018 року, за висновками слідчих, ця група здійснювала фішингові кампанії проти учасників розслідування з Організації із заборони хімічної зброї та військової науково-технічної лабораторії Британії у зв’язку з отруєнням "Новічком" Сергєя Скрипаля і його дочки.

Цих самих хакерів-співробітників ГРУ із "Sandworm Team" вважають винними у кібератаці на зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї у 2018 році, а також - на сайти урядових структур та громадських організацій у Грузії в жовтні 2019 року.

Як зазначається у повідомленні, докази для звинувачення готувала команда прокурорів разом із Федеральним бюро розслідування США, у співпраці з низкою компаній, серед яких Cisco’s Talos Intelligence Group, Facebook, Google і Twitter, а також правоохоронними структурами України, Грузії, Південної Кореї та Нової Зеландії.