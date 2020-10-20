США официально предъявили обвинение в глобальных хакерских атаках шести офицерам ГРУ

Департамент юстиции США выдвинул обвинения шести сотрудникам ГРУ Российской Федерации, считая их виновными в совершении ряда глобальных кибератак.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Департамента юстиции.

Все шестеро являются представителями военного подразделения 74455 Генерального разведывательного управления РФ.

Фото: АР, с баннера, который демонстрировался на пресс-конференции Департамента юстиции США

Отмечается, что Департамент юстиции уже выдвигал обвинения против членов этого же подразделения, известных как "Sandworm Team," за их роль в попытках России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Этих шестерых не считают причастными к вмешательству в американские выборы, но виновниками ряда других кибератак. Кроме Sandworm Team, они иногда действовали как "Telebots," "Voodoo Bear" и "Iron Viking".

Как считают в Департаменте юстиции, именно эти лица ответственны за атаку на электросети Украины в 2015 и 2016 году. Они также стояли за кибератакой вируса "NotPetya", который притворялся "вымогателем", но на самом деле единственной его целью было заблокировать работу сотен учреждений и компаний.

"Это безответственное поведение повлияло и на критическую инфраструктуру, как транспорт и здравоохранение, и не только в Украине, но даже в Западной Пенсильвании. Только для трех связанных с США жертв этой атаки, среди сотен других, финансовые потери составили около миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, вероятно именно они стояли за утечкой электронных писем перед президентскими выборами во Франции в 2017 году.

В апреле 2018 года, по выводам следователей, эта группа осуществляла фишинговые кампании против участников расследования из Организации по запрещению химического оружия и военной научно-технической лаборатории Великобритании в связи с отравлением "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери.

Этих самых хакеров-сотрудников ГРУ считают виновными в кибератаке на зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году, а также - на сайты правительственных структур и общественных организаций в Грузии в октябре 2019 года.

Как отмечается в сообщении, доказательства для обвинения готовила команда прокуроров вместе с Федеральным бюро расследования США, в сотрудничестве с рядом компаний, среди которых Cisco's Talos Intelligence Group, Facebook, Google и Twitter, а также правоохранительными структурами Украины, Грузии, Южной Кореи и Новой Зеландии.