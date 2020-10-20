США официально предъявили обвинение в глобальных хакерских атаках шести офицерам ГРУ
Департамент юстиции США выдвинул обвинения шести сотрудникам ГРУ Российской Федерации, считая их виновными в совершении ряда глобальных кибератак.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Департамента юстиции.
Все шестеро являются представителями военного подразделения 74455 Генерального разведывательного управления РФ.
Отмечается, что Департамент юстиции уже выдвигал обвинения против членов этого же подразделения, известных как "Sandworm Team," за их роль в попытках России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Этих шестерых не считают причастными к вмешательству в американские выборы, но виновниками ряда других кибератак. Кроме Sandworm Team, они иногда действовали как "Telebots," "Voodoo Bear" и "Iron Viking".
Как считают в Департаменте юстиции, именно эти лица ответственны за атаку на электросети Украины в 2015 и 2016 году. Они также стояли за кибератакой вируса "NotPetya", который притворялся "вымогателем", но на самом деле единственной его целью было заблокировать работу сотен учреждений и компаний.
"Это безответственное поведение повлияло и на критическую инфраструктуру, как транспорт и здравоохранение, и не только в Украине, но даже в Западной Пенсильвании. Только для трех связанных с США жертв этой атаки, среди сотен других, финансовые потери составили около миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, вероятно именно они стояли за утечкой электронных писем перед президентскими выборами во Франции в 2017 году.
В апреле 2018 года, по выводам следователей, эта группа осуществляла фишинговые кампании против участников расследования из Организации по запрещению химического оружия и военной научно-технической лаборатории Великобритании в связи с отравлением "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери.
Этих самых хакеров-сотрудников ГРУ считают виновными в кибератаке на зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году, а также - на сайты правительственных структур и общественных организаций в Грузии в октябре 2019 года.
Как отмечается в сообщении, доказательства для обвинения готовила команда прокуроров вместе с Федеральным бюро расследования США, в сотрудничестве с рядом компаний, среди которых Cisco's Talos Intelligence Group, Facebook, Google и Twitter, а также правоохранительными структурами Украины, Грузии, Южной Кореи и Новой Зеландии.