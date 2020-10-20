У США розповіли, як змінять правила наступних дебатів Трампа та Байдена

Комісія, що відповідає за організацію дебатів між кандидатами у президенти США, оголосила зміни до правил. Згідно з ними, кандидатові, який не говорить, вимикатимуть мікрофон - щоб він не міг перебивати опонента.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

У Трампа і в Байдена на наступній зустрічі буде по 2 хвилини часу, протягом якого вони зможуть говорити безперешкодно, після чого відбудеться перехід безпосередньо до дебатів з обміном репліками.

У Комісії оголосили, що "для забезпечення цього правила під час цих двох хвилин буде увімкнений мікрофон лише того кандидата, який виступає".

Наступні дебати Трампа і Байдена очікуються у четвер, 22 жовтня. Вони триватимуть 90 хвилин та будуть розділені на блоки по 15 хвилин.

У штабі Трампа незадоволені змінами та назвали їх "упередженими".

"Президент Трамп вийде на дебати з Джо Байденом, попри те, що в останній момент упереджена комісія змінила правила, намагаючись створити перевагу для кандидата, якому вони симпатизують", - заявив керівник кампанії Трампа Білл Степіен.

"Я візьму участь, але це нечесно, що вони змінили теми, і дуже нечесно, що наш модератор повністю упереджений", - сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час перших дебатів 30 вересня Трамп постійно перебивав Байдена. У підсумку Байден не стримався і запитав "Чи ти колись замовкнеш? Це так не по-президентськи".

Після цього Комісія оголосила, що внесе зміни до правил дебатів, щоб зробити дискусію більш впорядкованою.

Детальніше про те, як пройшли перші дебати, читайте у статті: В режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.