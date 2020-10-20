Росія відкриє в Сербії представництво свого Міноборони

Росія створить представництва свого Міноборони при Міністерстві оборони Сербії, щоб сприяти російсько-сербському військовому співробітництву.

Відповідне розпорядження російського уряду 15 жовтня підписав прем'єр Михайло Мішустін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У розпорядженні уряду йдеться, що глава новоствореного представництва сприятиме вирішенню військово-технічних питань російсько-сербського співробітництва.

Угода, підписана обома сторонами, дасть російському посадовцю в Сербії право відвідувати сербські військові підрозділи, які використовують російську зброю і військову техніку, за умови попереднього повідомлення та згоди.

В угоді уточнюється, що представництво утримуватиметься за рахунок російської сторони.

Сербія в останні роки закупила у Росії винищувачі МіГ-29, а також вертольоти, танки і бронетранспортери.

10 жовтня сербська армія провела найбільші навчання, продемонструвавши бойове застосування зброї російського виробництва, в тому числі зенітного-ракетно гарматного комплексу "Панцир".

Сербія минулого місяця припинила військові навчання з усіма іноземними військами на шість місяців, заявивши про тиск з боку ЄС з метою відмови від спільних навчань з Росією і Білоруссю.