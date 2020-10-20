Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ

"Золотые паспорта": Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

США лишили виз сотрудников российского "Аэрофлота" за многомиллионную контрабанду Apple

Зеленский рассказал, как ему удалось снять усталость мира от Украины






Россия откроет в Сербии представительство своего Минобороны

Вторник, 20 октября 2020, 16:24

Россия создаст представительства своего Минобороны при Министерстве обороны Сербии, чтобы способствовать российско-сербскому военному сотрудничеству.

Соответствующее распоряжение российского правительства 15 октября подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В распоряжении правительства говорится, что глава представительства будет способствовать решению военно-техническим вопросам российско-сербского сотрудничества.

Читайте также
В Сербии истребитель МиГ-21 упал во двор дома: один пилот погиб, второго ищут

Соглашение, подписанное обеими сторонами, даст российскому чиновнику в Сербии право посещать сербские военные подразделения, которые используют российское оружие и военную технику, при условии предварительного уведомления и согласия.

В соглашении уточняется, что представительство будет содержаться за счет российской стороны.

Сербия в последние годы закупила у России истребители МиГ-29, а также вертолеты, танки и бронетранспортеры.

10 октября сербская армия провела крупнейшие учения, продемонстрировав боевое применение оружия российского производства, в том числе зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь".

Сербия в прошлом месяце прекратила военные учения со всеми иностранными войсками на шесть месяцев, заявив о давлении со стороны ЕС с целью отказа от совместных учений с Россией и Беларусью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Россия
powered by lun.ua