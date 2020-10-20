Россия откроет в Сербии представительство своего Минобороны

Россия создаст представительства своего Минобороны при Министерстве обороны Сербии, чтобы способствовать российско-сербскому военному сотрудничеству.

Соответствующее распоряжение российского правительства 15 октября подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В распоряжении правительства говорится, что глава представительства будет способствовать решению военно-техническим вопросам российско-сербского сотрудничества.

Соглашение, подписанное обеими сторонами, даст российскому чиновнику в Сербии право посещать сербские военные подразделения, которые используют российское оружие и военную технику, при условии предварительного уведомления и согласия.

В соглашении уточняется, что представительство будет содержаться за счет российской стороны.

Сербия в последние годы закупила у России истребители МиГ-29, а также вертолеты, танки и бронетранспортеры.

10 октября сербская армия провела крупнейшие учения, продемонстрировав боевое применение оружия российского производства, в том числе зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь".

Сербия в прошлом месяце прекратила военные учения со всеми иностранными войсками на шесть месяцев, заявив о давлении со стороны ЕС с целью отказа от совместных учений с Россией и Беларусью.