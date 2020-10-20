"Домисли і русофобія": МЗС РФ відреагувало на звинувачення США проти офіцерів ГРУ

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заперечує інформацію Мін'юсту США про причетність офіцерів ГРУ до проведення низки глобальних кібератак.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

"Категорично відкидаємо подібного роду домисли. Російські державні структури не мають ніякого відношення до шкідливої ​​діяльності в Інтернеті, як це намагаються представити в Вашингтоні. Очевидно, що за цим стоять міркування кон'юнктурного політичного характеру, прагнення русофобських сил в США "підтримувати на плаву" тему "російської загрози" в самий розпал передвиборної президентської кампанії", - йдеться в заяві.

У міністерстві також заявили, що стосовно російських громадян "ніяких доказів не надано".

Раніше Департамент юстиції США висунув звинувачення шести співробітникам ГРУ Російської Федерації, вважаючи їх винними у скоєнні низки глобальних кібератак.

Усі шестеро є представниками військового підрозділу 74455 Генерального розвідувального управління РФ.

Як вважають у Департаменті юстиції, саме ці особи відповідальні за атаку на електромережі України у 2015 та 2016 роках. Вони ж стояли за літньою кібератакою вірусу "NotPetya", який прикидався "вимагачем", але насправді єдиною його метою було заблокувати роботу сотень установ і компаній.