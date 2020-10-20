"Домыслы и русофобия": МИД РФ отреагировал на обвинения США против офицеров ГРУ

Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергает информацию Минюста США о причастности офицеров ГРУ к проведению ряда глобальных кибератак.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в Интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне. Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании", - говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что в отношении российских граждан "никаких доказательств не представлено".

Ранее Департамент юстиции США выдвинул обвинения шести сотрудникам ГРУ Российской Федерации, считая их виновными в совершении ряда глобальных кибератак.

Все шестеро являются представителями военного подразделения 74455 Генерального разведывательного управления РФ.

Как считают в Департаменте юстиции, именно эти лица ответственны за атаку на электросети Украины в 2015 и 2016 году. Они также стояли за кибератакой вируса "NotPetya", который притворялся "вымогателем", но на самом деле единственной его целью было заблокировать работу сотен учреждений и компаний.