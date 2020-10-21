У Хорватії і Словенії рекордна кількість нових випадків коронавірусу

У Хорватії і Словенії в середу органи охорони здоров'я повідомили про рекордні щоденні випадки зараження COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Словенії за останню добу підтверджено 1503 нових випадків, а Хорватія повідомила про 1424 випадків зараження. Це найбільші цифри для цих країн з початку пандемії.

Число активних випадків захворювання в Хорватії на сьогодні становить 6459. З них 622 пацієнти знаходяться в лікарнях, з яких 38 на апаратах ШВЛ. За добу померли 11 осіб.

У Словенії кількість активних випадків збільшилася до 8860. 333 людини лікуються в лікарнях, 55 - в реанімації. Вісім пацієнтів з COVID-19 померли за останню добу, в результаті чого загальне число померлих збільшилася до 200.

Цього тижня Словенія ввела комендантську годину з 21:00 до 6:00 і 30-денний надзвичайний стан для боротьби з коронавірусом.

Хорватія заявила, що поки не розглядає такі жорсткі обмежувальні заходи. Зараз в Хорватії є обов'язковим носіння масок у приміщенні, кількість відвідувачів в барах і ресторанах обмежена, а для зборів понад 50 осіб необхідний дозвіл влади.