В Хорватии и Словении рекордное число новых случаев коронавируса

В Хорватии и Словении в среду органы здравоохранения сообщили о рекордных ежедневных случаях заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Словении за последние сутки подтверждено 1503 новых случаев, а Хорватия сообщила о 1424 случаях заражения. Это наибольшие цифры для этих стран с начала пандемии.

Число активных случаев заболевания в Хорватии сегодня составляет 6459. Из них 622 пациентов находятся в больницах, из которых 38 на аппаратах ИВЛ. За сутки умерли 11 человек.

В Словении количество активных случаев увеличилось до 8860. 333 человека лечатся в больницах, 55 - в реанимации. Восемь пациентов с COVID-19 умерли за последние сутки, в результате чего общее число умерших увеличилось до 200.

На этой неделе Словения ввела комендантский час с 21:00 до 6:00 и 30-дневное чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.

Хорватия заявила, что пока не рассматривает такие жесткие ограничительные меры. Сейчас в Хорватии является обязательным ношение масок в помещении, количество посетителей в барах и ресторанах ограничено, а для собрания более 50 человек необходимо разрешение властей.