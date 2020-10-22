Італія сперечається з Францією через кордон на горі Монблан

Італія відновила суперечку з Францією щодо прикордонних прав на горі Монблан після того, як французька влада запровадила заходи, які посягають, на думку Риму, на територію Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що написав офіційний лист зі скаргою французькому уряду, в якому висловив своє "сильне розчарування" з приводу "перешкод" на найвищій альпійській вершині.

Суперечка почалася минулого року після того, як місцева влада французьких муніципалітетів Шамоні, Лез-Уш і Сен-Жерве-ле-Бен створили природну захисну зону на площі понад 3000 гектарів на Монблані з метою запобігання скупчення туристів, включаючи заходи, що забороняють парапланеризм і туристичні походи з недостатньою екіпіровкою.

Визначена область зачіпає зону льодовика Гіганті, яка знаходиться під знаменитим високогірним притулком Ріфуджіо Турин (Rifiugio Torino), який визначено угодою, підписаною в 1860 році, як частину Італії.

Ріфуджіо Турин, популярний серед лижників і туристів, доступний з італійського Курмайора по канатній дорозі Skyway, побудованій в 2015 році, яка пов'язує італійське місто з Пуент-Хельброннер, горою заввишки 3462 метри на кордоні між двома країнами.

Ді Майо був змушений втрутитися після того, як депутат від ультраправої партії "Брати Італії" підняв в парламенті питання щодо побоювань, що французи намагаються монополізувати місце відпочинку.

Французькі заходи включають заборону на використання будь-яких транспортних засобів і ввезення в цей район домашніх тварин. Також існують суворі правила захисту рослин і диких тварин.

"Такі односторонні заходи не можуть і не повинні зачіпати територію Італії", - сказав Ді Майо.

Це не перший раз, коли країни сваряться через території навколо Ріфуджіо Турин. У 2015 році мер Шамоні Ерік Фурньє наказав альпійським гідам перекрити доступ до льодовика Гіганті на італійській стороні. У той час Фурньє стверджував, що доступ був заборонений з міркувань безпеки.

Але цей крок, зроблений через кілька місяців після того, як французька влада використовували бульдозери для переміщення прикордонного маркера на 150 метрів углиб італійської території, викликав обурення Італії.