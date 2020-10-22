Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС запровадив санкції проти керівника ГРУ РФ через хакерську атаку на Бундестаг

Ломбардія вводить комендантську годину: за добу вдвічі зросла кількість інфікованих

Росія не повернула Раді Європи 9 млн євро боргу - постпред 

Італія сперечається з Францією через кордон на горі Монблан






Італія сперечається з Францією через кордон на горі Монблан

Четвер, 22 жовтня 2020, 15:46

Італія відновила суперечку з Францією щодо прикордонних прав на горі Монблан після того, як французька влада запровадила заходи, які посягають, на думку Риму, на територію Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що написав офіційний лист зі скаргою французькому уряду, в якому висловив своє "сильне розчарування" з приводу "перешкод" на найвищій альпійській вершині.

Суперечка почалася минулого року після того, як місцева влада французьких муніципалітетів Шамоні, Лез-Уш і Сен-Жерве-ле-Бен створили природну захисну зону на площі понад 3000 гектарів на Монблані з метою запобігання скупчення туристів, включаючи заходи, що забороняють парапланеризм і туристичні походи з недостатньою екіпіровкою.

Визначена область зачіпає зону льодовика Гіганті, яка знаходиться під знаменитим високогірним притулком Ріфуджіо Турин (Rifiugio Torino), який визначено угодою, підписаною в 1860 році, як частину Італії.

Ріфуджіо Турин, популярний серед лижників і туристів, доступний з італійського Курмайора по канатній дорозі Skyway, побудованій в 2015 році, яка пов'язує італійське місто з Пуент-Хельброннер, горою заввишки 3462 метри на кордоні між двома країнами.

Ді Майо був змушений втрутитися після того, як депутат від ультраправої партії "Брати Італії" підняв в парламенті питання щодо побоювань, що французи намагаються монополізувати місце відпочинку.

Французькі заходи включають заборону на використання будь-яких транспортних засобів і ввезення в цей район домашніх тварин. Також існують суворі правила захисту рослин і диких тварин.

"Такі односторонні заходи не можуть і не повинні зачіпати територію Італії", - сказав Ді Майо.

Це не перший раз, коли країни сваряться через території навколо Ріфуджіо Турин. У 2015 році мер Шамоні Ерік Фурньє наказав альпійським гідам перекрити доступ до льодовика Гіганті на італійській стороні. У той час Фурньє стверджував, що доступ був заборонений з міркувань безпеки.

Але цей крок, зроблений через кілька місяців після того, як французька влада використовували бульдозери для переміщення прикордонного маркера на 150 метрів углиб італійської території, викликав обурення Італії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Франція
powered by lun.ua