Италия спорит с Францией из-за границы на горе Монблан

Италия возобновила спор с Францией по поводу приграничных прав на горе Монблан после того, как французские власти ввели меры, посягающие, по мнению Рима, на территорию Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что написал официальное письмо с жалобой французскому правительству, в котором выразил свое "сильное разочарование" по поводу "препятствий" на самой альпийской вершине.

Спор начался в прошлом году после того, как местные власти французских муниципалитетов Шамони, Лез-Уш и Сен-Жерве-ле-Бен создали естественную защитную зону на площади более 3000 гектаров на Монблане с целью предотвращения скопления туристов, включая меры, запрещающие парапланеризм и туристические походы с недостаточной экипировкой.

Определенная область затрагивает зону ледника Гиганте, которая находится под знаменитым высокогорным убежищем Рифуджио Турин (Rifiugio Torino), который определен соглашением, подписанным в 1860 году, как часть Италии.

Рифуджио Турин, популярный среди лыжников и туристов, доступен с итальянского Курмайора по канатной дороге Skyway, построенной в 2015 году, которая связывает итальянский город с Пуэнт-Хельброннер, горой высотой 3462 метра на границе между двумя странами.

Ди Майо был вынужден вмешаться после того, как депутат от ультраправой партии "Братья Италии" поднял в парламенте вопрос об опасениях, что французы пытаются монополизировать место отдыха.

Французские меры включают запрет на использование любых транспортных средств и ввоз в этот район домашних животных. Также существуют строгие правила защиты растений и диких животных.

"Такие односторонние меры не могут и не должны затрагивать территорию Италии", - сказал Ди Майо.

Это не первый раз, когда страны ссорятся из-за территории вокруг Рифуджио Турин. В 2015 году мэр Шамони Эрик Фурнье приказал альпийским гидам перекрыть доступ к леднику Гиганте на итальянской стороне. В то время Фурнье утверждал, что доступ был запрещен из соображений безопасности.

Но этот шаг был сделан через несколько месяцев после того, как французские власти использовали бульдозеры для перемещения пограничной отметки на 150 метров вглубь итальянской территории, что вызвало возмущение Италии.