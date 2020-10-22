Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти офіцерів ГРУ РФ

Велика Британія оголосила про введення санкцій проти двох російських офіцерів ГРУ і підрозділу військової розвідки ГРУ 26165 під кодовою назвою APT28 і Fancy Bear, відповідальних за кібератаки 2015 року на парламент Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті британського уряду.

"Сьогоднішні санкції були введені в рамках режиму ЄС і є частиною триваючого партнерства Британії зі своїми союзниками, щоб надіслати Росії сигнал про те, що її зловмисна кіберактівность матиме наслідки. Санкції набирають чинності негайно. Причетність Росії до цього антидемократичного нападу додатково розкриває її зразок зловмисної поведінки, спрямованої на підрив міжнародного права та інститутів", - йдеться в заяві.

ГРУ є основним крилом військової розвідки Збройних сил Росії, і його кіберпідрозділи несуть відповідальність за низку кібератак в останні роки, в тому числі, як повідомили на цьому тижні Британія і США, підрозділ 74455 вчинив атаку взимку 2018 року на перенесені літні Олімпійські ігри 2020 року.

"Британія стоїть пліч-о-пліч з Німеччиною і нашими європейськими партнерами і вимагає від Росії нести відповідальність за кібератаки, спрямовані на підрив західних демократій. Ця злочинна поведінка ще більше погіршує погану славу уряду Росії", - сказав міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Нагадаємо, Рада ЄС запровадила санкції проти керівника Головного розвідувального управління РФ Ігоря Костюкова і Дмитра Бадіна, офіцера військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, який безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Німеччина підозрює в атаці хакерську групу APT28, також відому як Fancy Bears, що вважається пов’язаною з російською владою і здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн.

У березні 2018 року ця ж група атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

У травні 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмитрія Бадіна, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.