Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против офицеров ГРУ РФ

Великобритания объявила о введении санкций против двух российских офицеров ГРУ и подразделения военной разведки ГРУ 26165 под кодовым названием APT28 и Fancy Bear, ответственных за кибератаки 2015 года на парламент Германии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства.

"Сегодняшние санкции были введены в рамках режима ЕС и являются частью продолжающегося партнерства Великобритании со своими союзниками, чтобы послать России сигнал о том, что ее злонамеренная киберактивность будет иметь последствия. Санкции вступают в силу немедленно. Причастность России к этому антидемократическому нападению дополнительно раскрывает ее образец злонамеренного поведения, направленного на подрыв международного права и институтов", - говорится в заявлении.

ГРУ является основным крылом военной разведки Вооруженных сил России, и его кибер-подразделения несут ответственность за ряд кибератак в последние годы, в том числе, как сообщили на этой неделе Великобритания и США, подразделение 74455 совершило атаку зимой 2018 года на перенесенные летние Олимпийские игры 2020 года.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и нашими европейскими партнерами и требует от России нести ответственность за кибератаки, направленные на подрыв западных демократий. Это преступное поведение еще больше усугубляет дурную славу правительства России", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против руководителя Главного разведывательного управления РФ Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина, офицер военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ, непосредственно участвовавший в проведении кибератаки.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Германия подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, которая считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В марте 2018 года эта группа атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.