Cловакия ввела комендантский час
Правительство Словакии приняло решение о введении с субботы, 24 октября, комендантского часа на всей территории страны, чтобы сдержать распространение коронавируса. Параллельно готовятся к массовому тестированию населения.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает cловацьке Aktuality.
Премьер Игорь Матович назвал решение правительства "самым тяжелым, которое приходилось принимать правительству в истории независимой Словакии".
С 26 октября школьники средней и старшей школы перейдут на дистанционное обучение. Начальные классы, детсады и ясли продолжат работать.
Уже с 24 октября и до 1 ноября в стране вводится комендантский час - с перерывом с 1:00 ночи до 5:00 утра.
В другое время выходить можно будет только по уважительным причинам, но перечень исключений достаточно широкий: дорога на работу или сопровождение ребенка в школу, визит к врачу и для сдачи теста на коронавирус; выход в магазин, аптеку, банк или на почту, прогулки на природе - но в пределах своего района города или поселка. Также разрешено приходить на похороны.
Кроме того, до 25 октября людям, которых правительственное решение застало вдали от дома, дают время вернуться к себе.
В районах Оравы и Бардеива, где особенно высокий прирост заражений, правила радикально жесткие: часть исключений из комендантского часа будут доступны только для людей, которые имеют свежий отрицательный тест на коронавирус.
Это связано с тем, что именно в этих районах с выходых развернут пилотную систему массового тестирования за государственный счет.
Те, кто еще не знал тест, днем смогут выходить только для сдачи теста, в магазин, к врачу, для ухода за близким человеком, ухода за скотом, прогулок в пределах 100 метров от дома или для участия в похоронах.
Для поездки работу, сопровождения ребенка в школу или отдыха на природе уже потребуется справка о отрицательном тесте.
Нарушителям грозит штраф в несколько сотен евро.
Как будут проверять причину выхода на улицу во время, когда действует комендантский час - пока не понятно.
Сегодня в Словакии зарегистрировали рекордные 2581 заражений коронавирусом за сутки. Министр здравоохранения Марек Крайчий попросил людей максимально оставаться дома, иначе замедлить распространение инфекции не удастся.