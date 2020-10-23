Cловакия ввела комендантский час

Правительство Словакии приняло решение о введении с субботы, 24 октября, комендантского часа на всей территории страны, чтобы сдержать распространение коронавируса. Параллельно готовятся к массовому тестированию населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает cловацьке Aktuality.

Премьер Игорь Матович назвал решение правительства "самым тяжелым, которое приходилось принимать правительству в истории независимой Словакии".

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С 26 октября школьники средней и старшей школы перейдут на дистанционное обучение. Начальные классы, детсады и ясли продолжат работать.

Уже с 24 октября и до 1 ноября в стране вводится комендантский час - с перерывом с 1:00 ночи до 5:00 утра.

В другое время выходить можно будет только по уважительным причинам, но перечень исключений достаточно широкий: дорога на работу или сопровождение ребенка в школу, визит к врачу и для сдачи теста на коронавирус; выход в магазин, аптеку, банк или на почту, прогулки на природе - но в пределах своего района города или поселка. Также разрешено приходить на похороны.

Кроме того, до 25 октября людям, которых правительственное решение застало вдали от дома, дают время вернуться к себе.

В районах Оравы и Бардеива, где особенно высокий прирост заражений, правила радикально жесткие: часть исключений из комендантского часа будут доступны только для людей, которые имеют свежий отрицательный тест на коронавирус.

Это связано с тем, что именно в этих районах с выходых развернут пилотную систему массового тестирования за государственный счет.

Те, кто еще не знал тест, днем ​​смогут выходить только для сдачи теста, в магазин, к врачу, для ухода за близким человеком, ухода за скотом, прогулок в пределах 100 метров от дома или для участия в похоронах.

Для поездки работу, сопровождения ребенка в школу или отдыха на природе уже потребуется справка о отрицательном тесте.

Нарушителям грозит штраф в несколько сотен евро.

Как будут проверять причину выхода на улицу во время, когда действует комендантский час - пока не понятно.

Сегодня в Словакии зарегистрировали рекордные 2581 заражений коронавирусом за сутки. Министр здравоохранения Марек Крайчий попросил людей максимально оставаться дома, иначе замедлить распространение инфекции не удастся.