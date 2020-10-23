Греция и Турция отменили военные учения на море для уменьшения напряженности

Греция и Турция решили отменить военные учения в Средиземном море на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я могу подтвердить, что Греция и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующей неделе. Я приветствую это решение, это очень желанный шаг " - сказал генсек.

Он поблагодарил Анкару и Афины за конструктивный подход, который они продемонстрировали.

"Это поможет снизить риск инцидентов и может послужить основой для немецких усилий по разрешению (территориальных) споров между двумя странами " - добавил Столтенберг.

Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для решения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.