Греция и Турция отменили военные учения на море для уменьшения напряженности
Пятница, 23 октября 2020, 18:48
Греция и Турция решили отменить военные учения в Средиземном море на следующей неделе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я могу подтвердить, что Греция и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующей неделе. Я приветствую это решение, это очень желанный шаг " - сказал генсек.
Он поблагодарил Анкару и Афины за конструктивный подход, который они продемонстрировали.
"Это поможет снизить риск инцидентов и может послужить основой для немецких усилий по разрешению (территориальных) споров между двумя странами " - добавил Столтенберг.
Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для решения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
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