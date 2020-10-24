США запровадили санкції проти російського інституту за розробку небезпечного ПЗ

Вашингтон ввів санкції в п'ятницю щодо російського науково-дослідного інституту, пов'язаного з розробкою небезпечної комп'ютерної програми, здатної завдати катастрофічних збитків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США стверджує, що підтримуваний російським урядом Центральний науково-дослідний Інститут хімії та механіки відповідальний за "створення спеціалізованих інструментів, які дозволили атакувати" непізнаний нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході в 2017 році.

Атака викликала стурбованість, тому що на відміну від типових цифрових вторгнень, спрямованих на крадіжку даних або утримання їх для викупу - вона була спрямована на заподіяння фізичного збитку самому об'єкту шляхом відключення його системи безпеки.

Натан Брубейкер, аналітик компанії з кібербезпеки FireEye, яка виявила задіяне програмне забезпечення, сказав, що таке ПЗ є унікально небезпечним, тому що відключення систем безпеки на такому заводі може призвести до серйозних наслідків, таких як пожежа або вибух.

Мінфін також повідомив, що в минулому році зловмисники, що стоять за шкідливим ПЗ, як повідомлялося, сканували і промацували щонайменше 20 електричних мереж в Сполучених Штатах на предмет вразливостей.

"Ми ще раз підкреслюємо незаконність будь-яких односторонніх обмежень. Росія, на відміну від США, не проводить наступальних операцій в кіберпросторі", - заявив в соціальних мережах посол Росії в США Анатолій Антонов.

"Ми закликаємо Сполучені Штати відмовитися від порочної практики необґрунтованих звинувачень" – додав він.