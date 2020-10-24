Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції рекордні зростання числа хворих, понад мільйон з початку епідемії

Президент Польщі заразився коронавірусом

В Італії другий день поспіль рекордна кількість випадків коронавірусу

Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон






США запровадили санкції проти російського інституту за розробку небезпечного ПЗ

Субота, 24 жовтня 2020, 10:59

Вашингтон ввів санкції в п'ятницю щодо російського науково-дослідного інституту, пов'язаного з розробкою небезпечної комп'ютерної програми, здатної завдати катастрофічних збитків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США стверджує, що підтримуваний російським урядом Центральний науково-дослідний Інститут хімії та механіки відповідальний за "створення спеціалізованих інструментів, які дозволили атакувати" непізнаний нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході в 2017 році.

Атака викликала стурбованість, тому що на відміну від типових цифрових вторгнень, спрямованих на крадіжку даних або утримання їх для викупу - вона була спрямована на заподіяння фізичного збитку самому об'єкту шляхом відключення його системи безпеки.

Натан Брубейкер, аналітик компанії з кібербезпеки FireEye, яка виявила задіяне програмне забезпечення, сказав, що таке ПЗ є унікально небезпечним, тому що відключення систем безпеки на такому заводі може призвести до серйозних наслідків, таких як пожежа або вибух.

Мінфін також повідомив, що в минулому році зловмисники, що стоять за шкідливим ПЗ, як повідомлялося, сканували і промацували щонайменше 20 електричних мереж в Сполучених Штатах на предмет вразливостей.

"Ми ще раз підкреслюємо незаконність будь-яких односторонніх обмежень. Росія, на відміну від США, не проводить наступальних операцій в кіберпросторі", - заявив в соціальних мережах посол Росії в США Анатолій Антонов.

"Ми закликаємо Сполучені Штати відмовитися від порочної практики необґрунтованих звинувачень" – додав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США санкції кібербезпека
powered by lun.ua