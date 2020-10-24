США ввели санкции против российского института за разработку опасного ПО

Вашингтон ввел санкции в пятницу в отношении российского Научно-исследовательского института, связанного с разработкой опасной компьютерной программы, способной нанести катастрофический ущерб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США утверждает, что поддерживаемый российским правительством Центральный научно-исследовательский Институт химии и механики ответственный за создание специализированных инструментов, которые позволили атаковать" неопознанный нефтехимический объект на Ближнем Востоке в 2017 году.

Атака вызвала озабоченность, потому что в отличие от типичных цифровых вторжений, направленных на кражу данных или удержание их для выкупа - она была направлена на причинение физического ущерба самому объекту путем отключения его системы безопасности.

Натан Брубейкер, аналитик компании по кибербезопасности FireEye, которая обнаружила задействовано программное обеспечение, сказал, что такое ПО является однозначно опасным, потому что отключение систем безопасности на таком заводе может привести к серьезным последствиям, таким как пожар или взрыв.

Минфин также сообщил, что в прошлом году злоумышленники, стоящие за вредоносным ПО, как сообщалось, сканировали и прощупывали по меньшей мере 20 электрических сетей в Соединенных Штатах на предмет уязвимостей.

"Мы еще раз подчеркиваем незаконность любых односторонних ограничений. Россия, в отличие от США, не проводит наступательных операций в киберпространстве", - заявил в социальных сетях посол России в США Анатолий Антонов.

"Мы призываем Соединенные Штаты отказаться от порочной практики необоснованных обвинений" – добавил он.