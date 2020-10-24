Трамп достроково проголосував на виборах

Президент США Дональд Трамп у Палм-Біч (штат Флорида) достроково проголосував на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Президент Трамп прибув до бібліотеки Вест-Палм у суботу вранці.

Вийшовши з виборчої дільниці в захисній масці, він сказав журналістам, що віддав свій голос за "хлопця на ім'я Трамп".

"Це було дуже безпечне голосування, набагато безпечніше, ніж коли ви надсилаєте бюлетень поштою", - сказав Трамп, повторюючи помилкові твердження про безпеку голосування поштою.

Трамп проводить передвиборчі мітинги сьогодні в Північній Кароліні, Огайо і Вісконсині.

Рік тому президент США змінив свою прописку - з Нью-Йорка на Мар-а-Лаго у Флориді, де дострокове голосування на дільницях стартувало ще в понеділок.

За підрахунками експертів, понад 35 млн американців вже проголосували достроково поштою і понад 15 млн віддали свій голос особисто - на виборчих дільницях.

Проголосувати достроково можна буде ще протягом тижня. На виборах 2016 року в США достроково проголосували 47 млн осіб.

Дострокове голосування поштою в США в цьому році користується особливою популярністю, оскільки багато американців уникають відвідування виборчих дільниць через побоювання заразитися коронавірусом. Трамп безліч разів критикував голосування поштою нібито через загрозу фальсифікацій.

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