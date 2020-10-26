Поліція Мадрида за вихідні розігнала понад 300 "коронавірусних" вечірок

Поліція Мадрида за вихідні 24-25 жовтня зупинила понад 300 вечірок, організованих всупереч "коронавірусним" заборонам.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Зараз у країні заборонені зібрання за участі більше 6 осіб. На святкуваннях поліція виявляла іноді й більше 20 людей, зазвичай зовсім без масок.

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Частину з них люди організували у своїх помешканнях, деякі - у дискотечних залах, кафе тощо. Нерідко про святкування повідомляли сусіди, яким гучна музика заважала відпочивати.

Також поліція розігнала велике зібрання молоді поблизу льодового стадіону Madrid Río - там зібралися розпивати алкоголь у компаніях друзів близько 300 людей, нехтуючи вимогами про дистанцію та маски. Розпивати алкоголь у громадських місцях зараз також заборонено.

Згідно з інформацією поліції, за останні 2 тижні зафіксували більше 3500 порушень цього правила.

Нагадаємо, вчора уряд Іспанії знову оголосив стан тривоги для всієї країни тривалістю 15 днів. Передбачається, що він може бути продовжений на наступні шість місяців, до 9 травня, якщо парламент дасть згоду.

На надзвичайному засіданні в неділю також було прийнято рішення ввести обов'язкову комендантську годину для всієї країни з 11 вечора до 6 ранку.

22 жовтня Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом.