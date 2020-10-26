Полиция Мадрида за выходные разогнала более 300 "коронавирусных" вечеринок

Полиция Мадрида за выходные 24-25 октября остановила более 300 вечеринок, организованных вопреки "коронавирусным" запретам.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Сейчас в стране запрещены собрания с участием более 6 человек. На торжествах полиция выявляла иногда и более 20 человек, обычно совсем без масок.

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Часть из них люди организовали в своих домах, некоторые - в дискотечных залах, кафе и тому подобное. Нередко о праздновании сообщали соседи, которым громкая музыка мешала отдыхать.

Также полиция разогнала большое собрание молодежи вблизи ледового стадиона Madrid Río - там собрались распивать алкоголь в компаниях друзей около 300 человек, пренебрегая требованиями о дистанции и маски. Распивать алкоголь в общественных местах сейчас также запрещено.

Согласно информации полиции, за последние 2 недели зафиксировали более 3500 нарушений этого правила.

Напомним, вчера правительство Испании вновь объявило состояние тревоги для всей страны продолжительностью 15 дней. Предполагается, что оно может быть продлено на следующие шесть месяцев, до 9 мая, если парламент даст согласие.

На чрезвычайном заседании в воскресенье также было принято решение ввести обязательную комендантский час для всей страны с 11 вечера до 6 утра.

22 октября Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.