Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

МЗС викликало посла Угорщини після звинувачень у втручанні в українські вибори

МВС Білорусі каже про понад 500 затриманих на протестах у неділю

На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція

Мітинги і зрив служб у церквах: у Польщі тривають протести проти заборони абортів






МВС Білорусі каже про понад 500 затриманих на протестах у неділю

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:32

У Білорусі 25 жовтня на акціях протесту на підтримку "народного ультиматуму" Лукашенкові затримали понад півтисячі осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське "Радіо Свобода", про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

Загалом затримали 523 людей. з них 160 - у Мінську. Повідомляється, що 352 помістили у СІЗО до розгляду справи у суді.

Читайте також
Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі: на підприємствах почалися протести

МВС у своєму повідомленні пише, що затримували "найбільш агресивних учасників" та що деякі протестувальники кидали каміння у спецтранспорт міліції. 

Нагадаємо, у неділю у Мінську та в багатьох містах країни вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму".

Акція завершилася жорстким розгоном. У Мінську силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати і гумові кулі.

Поліція повідомляє про двох постраждалих ОМОНівців, але не згадує про травми серед протестувальників, хоча на фото й відео з місця подій можна бачити постраждалих від гранат та гумових куль.

Нагадаємо, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у Литві, висунула владі ультиматум: відставка Александра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua