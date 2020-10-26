Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі: на підприємствах почалися протести

У ніч на 26 жовтня закінчився термін оголошеного лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тихановська оголосила з понеділка "загальнонаціональний страйк" у Білорусі.

"Завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їх слово - закон. Закон, якого нас намагалися позбавити, але який ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наша головна мирна зброя - солідарність", - написала вона у своєму телеграм-каналі в неділю.

Тихановська 13 жовтня пред'явила владі ультиматум: відставка Александра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.

За інформацією TUT.by, 26 жовтня почалося з протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах. З ранку почалися страйки на "Гродно Азот" і Мінському тракторному заводі.

Повідомляється, що біля багатьох підприємств знаходяться посилені наряди міліції.

Нагадаємо, у неділю у Мінську та в багатьох містах країни вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму".