Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі: на підприємствах почалися протести
У ніч на 26 жовтня закінчився термін оголошеного лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Тихановська оголосила з понеділка "загальнонаціональний страйк" у Білорусі.
"Завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їх слово - закон. Закон, якого нас намагалися позбавити, але який ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наша головна мирна зброя - солідарність", - написала вона у своєму телеграм-каналі в неділю.
Тихановська 13 жовтня пред'явила владі ультиматум: відставка Александра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.
За інформацією TUT.by, 26 жовтня почалося з протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах. З ранку почалися страйки на "Гродно Азот" і Мінському тракторному заводі.
Повідомляється, що біля багатьох підприємств знаходяться посилені наряди міліції.
Нагадаємо, у неділю у Мінську та в багатьох містах країни вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму".