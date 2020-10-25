У Білорусі проходять марші на підтримку "народного ультиматуму"

У Мінську проходить 11-й марш протесту, люди в багатьох містах вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму", висунутого Світланою Тихановською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода".

Тихановська 13 жовтня пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.

Якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, "вся країна вийде на вулиці", і " 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах", обіцяла Тихановська.

У Мінську в неділю багатотисячна колона зібралася біля ратуші і рушила в бік стели Незалежності, незважаючи на те, що центр вже з ранку в багатьох місцях патрулювали силовики.

У білоруській столиці затримано двоє журналістів. Є фото, на якому видно, як їх садять в мікроавтобус люди в балаклавах. У деяких районах вибудовуються ланцюги солідарності.

Колони зі спецтехніки і водометів помітили в різних районах Мінська. Також повідомляється про закриття низки станцій метро і проблеми з інтернетом.

У Гомелі силовики не дозволяють людям збиратися навіть невеликими групами. На площі в центрі затримали шість осіб, в тому числі жінку 1946 року народження.

У Ліді силовики застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.