Тихановська висунула Лукашенку "народний ультиматум"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська висунула ультиматум самопроголошеному президенту Александру Лукашенку, давши йому 13 днів, на виконання народних вимог.

"Народний ультиматум" опублікований в офіційному телеграм-каналі Світлани Тихоновської з терміном виконання до 25 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

До 25 жовтня, згідно з ультиматумом, Лукашенко має виконати три обов'язкові вимоги: він має оголосити про відхід; насильство на вулицях має припинитися повністю; всі політв'язні повинні бути звільнені.

Якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, "вся країна вийде на вулиці", і " 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах", обіцяє Тихановська.

За словами опозиціонерки, те, що зараз силовики б'ють не тільки чоловіків, а і жінок, і дітей, і людей похилого віку, "це державний терор, і кожен, хто ще не прийняв рішення перейти на бік народу — співучасник терору". Вона додала, що "розмови за гратами — це не діалог, бити свій народ після заяв про готовність до переговорів — не діалог".

"У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест", — йдеться в каналі Тихоновської.

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