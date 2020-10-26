У Сирії в результаті російських авіаударів по військових таборах загинули 34 людини

Російські літаки завдали авіаударів по військових навчальних таборах на північному заході Сирії, в результаті чого загинули 34 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними спостерігачів Сирійської обсерваторії з прав людини, табір належить Файлаку аль-Шаму, альянсу сунітських ісламістських повстанських угруповань, пов’язаних із Туреччиною.

Також повідомляється, що близько 70 людей були поранені, пошукові роботи тривають.

За інформацією Reuters, повітряні удари в понеділок були спрямовані на табір поблизу Кафра Тахаріма, приблизно в 10 км від турецького кордону в провінції Ідліб.

Сирійські урядові сили за підтримки російських повітряних сил витіснили повстанців на території, що прилягають до кордону з Туреччиною, після більш ніж дев'яти років конфлікту, викликаного протестами проти президента Башара Асада в 2011 році.

Цього року Анкара направила до регіону тисячі військовослужбовців, щоб зупинити наступ уряду Сирії та запобігти напливу біженців з прикордонного регіону Ідліб до Туреччини.