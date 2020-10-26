У Словенії 30% тестів на коронавірус позитивні, обмежується рух між регіонами

Уряд Словенії вирішив запровадити обмеження на пересування між муніципалітетами через поширення пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словенський телеканал RTV.

Обмеження набудуть чинності у вівторок і триватимуть сім днів на території всієї країни. Подібні заходи також запроваджувалися навесні під час першої хвилі епідемії.

Скасування обмежень відбуватиметься поступово по регіонах, які першими візьмуть під контроль епідемію.

"Ми робимо все для того, щоб було якомога менше контактів і щоб обмеження можна було якомога швидше зняти. Захистимо життя, здоров'я та добробут", - закликав громадян прем’єр-міністр Янез Янша.

У неділю в Словенії було підтверджено 1116 нових інфекцій, при цьому було проведено 3682 тестів на коронавірус. Сім пацієнтів померли від СOVID-19.

Частка позитивних тестів становила 30,30 відсотка. На сьогодні в лікарнях перебувають 523 пацієнтів з коронавірусом, 82 - у реанімації.

За останні 14 днів кількість інфікованих у країні становить 727 на 100 000 населення.