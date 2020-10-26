В Словении 30% тестов на коронавирус положительные, ограничивается движение между регионами

Правительство Словении решило ввести ограничения на передвижение между муниципалитетами из-за распространения пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенский телеканал RTV.

Ограничения вступят в силу во вторник и продлятся семь дней на территории всей страны. Подобные меры уже вводились весной во время первой волны эпидемии.

Отмена ограничений будет происходить постепенно по регионам, которые первыми возьмут под контроль эпидемию.

"Мы делаем все для того, чтобы было как можно меньше контактов и чтобы ограничения можно было как можно быстрее снять. Защитим жизнь, здоровье и благополучие", - призвал граждан премьер-министр Янез Янша.

В воскресенье в Словении было подтверждено 1116 новых случаев инфекции, при этом было проведено 3682 тестов на коронавирус. Семь пациентов умерли от СOVID-19.

Доля положительных тестов составляла 30,30 процента. На сегодня в больницах находятся 523 пациентов с коронавирусом, 82 - в реанимации.

За последние 14 дней количество инфицированных в стране составляет 727 на 100 000 населения.