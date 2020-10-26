Литва посилює карантин після рекордних 700 заражень

Уряд Литви прийняв рішення про посилення карантину у низці міст після того, як в країні вперше з початку епідемії зареєстрували понад 700 заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За останню добу у Литві, населення якої становить близько 2,8 млн, коронавірус підтвердили у 766 осіб. Вчора цей показник становив 605, а позавчора рекордом були 474 зараження.

У зв’язку з цією тривожною тенденцією уряд запровадив посилений карантин у Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді та ще деяких районах. Обмеження почнуть діяти з середи, 28 жовтня, та триватимуть щонайменш до 11 листопада.

У муніципалітетах, де запроваджується посилений карантин, обмежується заповнюваність громадського транспорту, що прямує за їхні межі - сидячі місця можна займати з відстанню не менше 1 метра від інших пасажирів.

У громадському просторі заборонено збиратися групами більше 5 осіб, за винятком членів родини. З іншими перехожими потрібно тримати 2-метрову дистанцію.

У бюджетних установах працівники повністю або частково перейдуть на дистанційну роботу.

Магазинам дозволено одночасно впускати не більше 1 людини на квадратний метр площі.

Відвідини родичів у стаціонарах лікарень забороняються, окрім невиліковно хворих пацієнтів, дітей та породіль. Так само забороняються візити до усіх закладів соціальної опіки, де люди проживають постійно.

Релігійним організаціям рекомендують організувати діяльність так, щоб уникати скупчень вірян, або тимчасово відмовитися від зібрань.

На сьогодні у "червоній зоні" за ситуацією з коронавірусом опинилися 21 муніципалітет країни, 26 - у "жовтій зоні", у "зеленій" - 13.

У Литві до "зеленої зони" входять райони, де кількість заражень коронавірусом менша 25 випадків на 100 тисяч населення, а кількість позитивних тестів менша 4%; "жовтої" - не більше 50 випадків на 100 тис. населення, а позитивних тестів 4% або більше. "Червоними" стають райони із понад 50 випадків заражень на 100 тисяч населення та понад 4% тестів, та в яких відсоток випадків, не пов’язаних з осередками зараження, перевищує 30% за останній тиждень.









